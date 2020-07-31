لبنان | رئيسة المركز التربوي: نحن غير جاهزين لبدء التّدريس في أيلول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان ” أننا لسنا جاهزين لبدء التدريس في ايلول، وعددت الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحال على المستويات كافة”. واشارت عويجان في مقال كتبته عن فسحة الأمل المتاحة لكي نخرج من هذه الحال ونستعيد المبادرة، والتي يمكن اختصارها باعتماد الحلول الموضوعيّة الّتي يمكن تنفيذها سريعًا وابرزها دعم منصّة التّعلم الرّقميّ الّتي أطلقها المركز التّربويّ (منصّة رسميّة مجّانيّة) وتأمين استمراريّتها، وتعزيزها وتقديمها مجّانًا للمدارس كافّةً، الرّسميّة منها والخاصّة، وشرعنة إنشاء “المدرسة الافتراضيّة اللّبنانيّة المركزيّة Central Lebanese Virtual School”، وتشغيلها من خلال هيكليّة المركز التّربويّ للبحوث والإنماء، وتأمين مجانيّة الإنترنت التّعليميّ السّريع مع وزارة الاتّصالات وأوجيرو وشركات الموبايل.وتأمين التّيّار الكهربائيّ، وتأمين ودعم تجهيزات مقبولة الكلفة والمواصفات، للعائلات المحتاجة، ودعم السّلّة التّربويّة من قرطاسيّة وكتب وحقيبة وتوابعها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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