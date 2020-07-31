لبنان | وفاة أحد جرحى اشكال المجدل – وادي خالد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توفي الشاب لؤي س. في الإشكال الذي وقع بين عدد من الأهالي مع الجيش اللبناني في بلدة المجدل – وادي خالد وسقط خمسة جرحى بينهم عسكريان. وكان الاشكال وقع على خلفية مصادرة الجيش شاحنة من الأغنام المهربة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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