لبنان | خلية أزمة القبيات: المصابة التقطت الوباء خلال عملها الاستشفائي

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أوضحت خلية الأزمة في القبيات أن:
“المصابة في البلدة التقطت الوباء خلال عملها الاستشفائي وليس كما حور البعض بياننا ليقول إنها أصيبت خلال مناسبة اجتماعية، كما أن العوارض لم تكن ظاهرة عندها خلال تلك المناسبة وظهرت نتيجة فحص ال PCR الإيجابية بعد 9 أيام. وأفادتنا العائلة أن كل فحوصات ال PCR التي أجريت للمقربين منها جاءت سلبية لغاية الآن”.
ولفتت الخلية الى أن “العائلة ملتزمة كل تدابير الحماية والحجر والوقاية وسنقف الى جانبها ونقدر تعاونها”، داعية وسائل الإعلام الى “توخي الدقة لدى نقل الأخبار أو مراجعة اللجنة الطبية في الخلية”.
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