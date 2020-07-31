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أعلنت بلدية كفرعقا في الكورة، في بيان، أنه:
“في 24/7/2020، أقيم عشاء ساهر، في مطعم Eternity، في حامات، بمناسبة تخرج طلاب ثانوية سيدة البلمند، وقد ورد إلى البلدية خبر مؤسف، أن إحدى المدعوات من خارج كفرعقا، مصابة بفيروس كورونا. وطلبت البلدية من جميع الشباب، الذين حضروا العشاء، عزل أنفسهم وإجراء فحص pcr، بأسرع وقت ممكن، وإبلاغ البلدية بالنتائج”.
وتمنت “أخذ هذه الدعوة بجدية كبيرة، نظرا للخطر الذي يمكن أن يرتبه الإهمال على العائلة والقرية، علما بأن لجنة الطوارئ في البلدية تتابع الموضوع، وتعمل على معرفة أسماء الأشخاص تمهيدا لمتابعة نتائجهم”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية كفرعقا: على كل من حضر عشاء تخرج طلاب ثانوية البلمند عزل نفسه وإجراء pcr لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.