كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية، في بيان: “جملة وتفصيلا كل ما ورد على لسان الوزير السابق غسان عطالله من إدعاءات كاذبة وأخبار مضللة وملفقة عن سعي القوات إلى لقاءات مع حزب الله. وأمام تمادي هذا الفريق بالكذب والافتراء، ستدعي الدائرة القانونية في الحزب على الوزير السابق عطالله”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “القوات”: سندعي على غسان عطالله بتهمة أخبار كاذبة ومضللة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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