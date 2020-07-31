لبنان | بلدية كوسبا: نتائج فحوص المخالطين مع الزوجين المصابين سلبية

أعلنت بلدية كوسبا في الكورة، في بيان اليوم، أن “نتائج فحوص PCR التي أجريت البارحة للمخالطين مع الزوجين المصابين بفيروس كورونا جاءت سلبية”.

وقالت: “تبين مساء أمس أن الشابة ر. ن. ابنة بلدة كفرحزير مصابة بفيروس كورونا، لذلك تطلب البلدية من جميع شباب كوسبا وشاباتها الذين اختلطوا معها في مناسبة تخرج تلامذة سيدة البلمند بتاريخ 24/7/2020، وزميلاتها بنات كوسبا في فريق السلام زغرتا لكرة القدم اللواتي خضن مباراة بتاريخ 25/7/2020 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي، والذين كانوا موجودين خلال عيد ميلاد بتاريخ 29/7/2020 ومن يعرفها من خلال الإقامة في منتجع لا. س. التزام المنازل حكما، في انتظار إجراء فحوص PCR لهم الإثنين المقبل”.

وطلبت البلدية من كل سكان البلدة “إلغاء مختلف أنواع المناسبات والاحتفالات حتى تاريخ الأول من أيلول 2020، تحت طائلة تسطير محضر ضبط بالمخالفين”.