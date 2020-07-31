لبنان | حريق قرب موقع الجيش في ضهر الليسنة عكار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اندلع حريق في أرض حرجية في بلدة ضهر الليسنة قرب موقع المدفعية التابع للجيش اللبناني. وقد قطع عناصر الجيش طريق عام بينو – ضهر نصار لتسهيل عملية الاطفاء وحركة سيارات الدفاع المدني التي تعمل وعناصر الجيش على إخماد النيران وحصرها، كما أوضح رئيس مركز الدفاع المدني في بزبينا طلال أيوب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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