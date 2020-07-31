لبنان | الفارون الخمسة من نظارة مخفر رأس بعلبك بقبضة قوى الأمن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف الفارين الخمسة من نظارة مخفر رأس بعلبك. وكان الموقوفون تمكنوا فجر اليوم الجمعة، من الفرار من المخفر، بعدما قاموا بنَشر الشّباك الحديدي وربط ثيابهم على “شكل حبل”، والنزول عليه من مركز النظارة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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