لبنان | بلدية كفركلا: لا إصابات في البلدة باستثناء سيدة قيد الحجر في بيروت

أوضحت بلدية كفركلا، في بيان، ما يتم تداوله حول إصابة سيدة من أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد، وقالت:

“لقد تم متابعة الحالة ليتبين أن السيدة أصيبت بالفيروس بينما كانت تقدم واجب العزاء في بيروت، حيث كان اختلاط مع مصاب بالفيروس، وعلى أثره أجرت فحص ال pcr ليتبين أن النتيجة إيجابية دون أن يصاب أحد من ابنائها، والمصابة لم تعد الى البلدة وهي الآن قيد الحجر المنزلي الالزامي في بيروت، وعليه لا يكون حاليا ضمن نطاق البلدة أي مصاب بالفيروس”.

ودعت البلدية الى “التعاطي بمسؤولية لمنع انتشار الفيروس، والى تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي من دون أي استخفاف”.