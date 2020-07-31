كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت أنها تتابع مع إدارة المنتجع “الإجراءات والتدابير اللازمة، ولا سيما تحديد جميع المخالطين وإجراء فحوص PCR لهم، بالإضافة الى فحوص عشوائية لموظفي المنتجع”. وأكدت أن “لا إصابات أخرى في البلدة لغاية تاريخه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية أنفه: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في أحد المنتجعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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