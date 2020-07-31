لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأظهرت النتائج عدم وجود حالات إيجابية؛ وجاءت النتائج على الشكل الاتي: رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : الشركة الإماراتية رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم437 (جميعها سلبية)

رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.