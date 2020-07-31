لبنان | حشيشة الكيف داخل حبات من اللوز في سجن أميون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه “بتاريخ 30-07-2020، وفي أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى سجن أميون في وحدة الدرك الاقليمي، ضبط عناصر السجن مع أحد الأشخاص ويدعى: ا. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)، كمية من مادة حشيشة الكيف مغلفة بالنايلون، ومخبّأة بدقة وحرفية داخل حبات من اللوز، كان في صدد تسليمها الى السجينين (ي. خ.) و(ع. ح.). التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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