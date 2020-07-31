لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك الامر الذي رفع عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة الى 37 حالة، ليبلغ عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم 123 إصابة. أما حالات الشفاء المسجلة فبلغت: 86. وحالات الحجر المنزلي : 104 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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