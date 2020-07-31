لبنان | بلدية بقسطا حيت الجيش بعيده

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وقال: “نوجه لعناصر الجيش وضباطه بقيادة العماد جوزاف عون، كل التقدير لما يقومون به من أجل الحفاظ على الوطن في وجه كل المؤمرات والفتن وأطماع العدو الإسرائيلي”.
وختم: “في هذه المناسبة، ندعو إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها بكل الوسائل، وهي مناسبة لتوجيه التحية لأرواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن، وللجرحى الذين قدموا التضحيات الجسام، ليبقى لبنان وطنا لجميع أبنائه”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.