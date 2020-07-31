لبنان | علي فضل الله للبنانيين: في ظل هذا الانقسام لا خيار أمامكم إلا الحوار الجاد

جاء ذلك في خطبة عيد الأضحى المبارك، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، قال فيها: “يطل علينا العيد في هذه الأيام، ونحن نعيش أصعب الظروف بسبب جائحة كورونا التي تركت تأثيراتها علينا وعلى العالم، ونسأل الله أن يعيننا شرها من خلال جهودنا ووقايتنا لأنفسنا منها، ونحن اليوم نشهد تداعياتها في موسم الحج الذي اقتصر على حدود رمزية وأعداد قليلة وضمن دائرة ضيقة بعدما اعتاد البيت الحرام أن يشهد ملايين الحجاج والمعتمرين”.

ودعا الدول المستضعفة والراغبة في الحرية والحفاظ على كرامتها إلى “توحيد جهودها وأن يقوي بعضها بعضا حتى لا تعبت بها أيادي الآخرين”.

وقال: “ليس بعيدا عن ذلك تستمر معاناة الشعب على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والصحي، والاعتداءات الصهيونية بفعل ضغوط الخارج الذي يريد لنا ان نتنازل عن حريتنا وعدم العلاج الجاد لازماتنا المستعصية والفساد والهدر وسوء الإدارة. إننا لا نزال نرى أن خروج البلد من هذا الواقع المأسوي الذي يعيشه لن يكون إلا بتكاتف أبنائه ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة ضغوط الخارج والعابثين بمصيره في الداخل. ونقولها للبنانيين في ظل هذا الانقسام لا خيار أمامكم إلا الحوار الجاد فلا مقدسات فيه، والبلد لن ينهض بالرأي الواحد ولا بالنظرة الواحدة بل بتوافق الجميع والشراكة بينهم. فالجميع في مركب واحد إن غرق فإنه لن يغرق وحده بل سيغرق الآخرون معه وان سقط الهيكل فسيسقط على رؤوس الجميع”.

وختم فضل الله: “إننا نتقدم من المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما بالتهنئة والتبريكات بعيد الأضحى، سائلين المولى أن يعيده على الجميع في ظروف وأوضاع أفضل”.