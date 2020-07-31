لبنان | ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بدأت قناة LBC بنشر سلسلة تقارير خاصة في نشراتها الاخبارية عن السبب الاساسي لمشكلة لبنان وذلك تحت عنوان: ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”.

الهدف من سلسلة التقارير التي تبث على مدى اربعة ايام، الاضاءة على ميزان المدفوعات بشكل مختلف عما كنّا نراه في السابق، كون الموضوع التقني وتحديداً الاقتصادي ليس مألوفاً عند شريحة كبيرة من المواطنين وحتى عند مسؤولين، وبعد التعمق بميزان المدفوعات تم التوصل الى حقيقة مصدر المشكلة اللبنانية ولماذا وصلنا الى هنا.

من خلال نص التقاير تم تبسيط المضمون كي يصل الى اكبر عدد من اللبنانيين والمسؤولين.

مشكلة لبنان مع ميزان المدفوعات بحسب LBC انه سلبي خلال السنوات الماضية، ما يعني ان خروج الدولارات من لبنان اكثر من دخولها اليه، ومن خلال التقارير تمت معالجة الاسباب.

الجزء الاول من سلسلة التقارير يشرح ما هو ميزان المدفوعات.

الجزء الثاني: مشكلة لبنان مع ميزان المدفوعات.

الجزء الثالث: عرض ميزان المدفوعات عبر التاريخ

الجزء الرابع: الحلول كي لا نكمل بالخطأ.

ومما جاء في التقرير الاول ان تشخيص المرض هو نصف العلاج، وتشخيص الازمة هو نصف الحل، لذلك يجب معرفة سبب العلة. ازمة دولار، غلاء الاسعار، اموال عالقة في المصارف، تراجع الليرة اللبنانية والقدرة الشرائية كذلك، كل ما حولنا يشير الى عمق الازمة التي يغرق بها لبنان، لكن السؤال الاهم لماذا وصلنا الى هنا؟

اذا اردنا الحديث عن سبب ازمة لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية يمكننا رؤية مؤشر اساسي الا وهو ميزان المدفوعات.

Advertisements

ما هو ميزان المدفوعات؟ فلنعتبر ان لبنان هو محفظتنا الصغيرة التي نقبض وندفع دولارات من خلالها، اذا كانت المحفظة مليئة نهاية السنة يعني انه دخل اليها دولارات اكثر مما خرج، وفي اخر السنة يمكننا وضع الدولارات في الخزنة داخل المنزل، اما اذا كانت محفظتنا فارغة وعلينا دفعات يعني انه خرج منها دولارات اكثر مما دخل، وعلينا اللجوء الى الخزنة في المنزل التي تحتوي على اموالنا المكدسة عبر السنوات، كي نغطي النقص في الدولارات، والخزنة في المنزل عبارة عن مصرف لبنان.

ميزان المدفوعات في لبنان ان كان سلبيا يعني انه خرج دولار اكثر مما دخل الى البلد، ولكي يغطي لبنان هذا العجز سيضطر الى الاستعانة باحتياط المصرف المركزي بالعملة الاجنبية، واحتياط المصرف المركزي يأتي من المصارف اي من اموال المودعين، والمهم في هذا الاحتياط ان لبنان يحتاجه كي يحافظ على سعر ثابت لليرة ولكي يمول استيراد السلع.

ماذا يتضمن ميزان المدفوعات؟ هذا الميزان يتضمن مداخيل ومصاريف.

المداخيل تضم الاموال التي تدخل الى لبنان من تحويلات المغتربين وانفاق السواح في البلد والمشاريع والاستثمارات الاجنبية، عمليات التصدير، الاستدانة من اطراف خارجية والمساعدات.

المصاريف اي الاموال التي تخرج من لبنان للاسباب التالية: الاستيراد، تحويلات اللبنانيين والعاملين الاجانب في لبنان الى الخارج، انفاق اللبنانيين على السفر والسياحة، الاموال التي تغطي الدين الخارجي والاستشارات والتلزيمات الخارجية.

ما مشكلة لبنان مع ميزان المدفوعات؟ علة العلل في لبنان هي حجم الاستيراد الكبير والمتواصل عبر السنوات، فلبنان يستورد 7 مرات اكثر مما يصدر، اي مقابل كل 1000 دولار يدخل الى لبنان من التصدير يخرج 7 الاف من خلال الاستيراد، وهذا ما نسميه العجز في الميزان التجاري.

لماذا استمر العجز الكبير في الميزان التجاري وما هو الحل؟… يتبع في التقرير الثاني

وفي الفيديو أدناه، تشرح الزميلتان ريما عساف وليا فياض المشرفتان على التقارير أهمية ميزان المدفوعات والهدف من الاضاءة على هذه الخفايا.