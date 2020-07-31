كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكان من المقرر أن يقام قبل ظهر غد، الاحتفال السنوي بعيد الجيش في الكلية الحربية في الفياضية لتسليم الضباط الجدد سيوفهم، إلا أن ظروف الحجر الصحي التي فرضها تفشي وباء كورونا، دفعت بقيادة الجيش الى إلغاء الاحتفال والاكتفاء بتخريج الضباط من دون مراسم، وتوجيه رئيس الجمهورية كلمة متلفزة اليهم، ومن خلالهم الى العسكريين وجميع اللبنانيين . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رسالة من الرئيس عون الى العسكريين واللبنانيين غداً لمناسبة عيد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.