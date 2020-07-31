كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وستأخذ كل التدابير الوقائية خلال هذه العملية، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وسعيا منها للحد من الازمة المستجدة في ظل التعبئة العامة خلال عيد الاضحى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شركتا CORAL OIL و LIQUIGAS أعلنتا تفعيل خدمة توزيع البنزين والديزل أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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