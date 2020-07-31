لبنان | لجنة طوارئ القلمون: سنوقع اتفاق تعاون مع جامعة البلمند لاجراء فحوص عشوائية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 04:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت لجنة طوارئ القلمون انها بصدد توقيع اتفاق تعاون مع جامعة البلمند لاجراء فحوص عشوائية لأهل البلدة بسبب ازدياد الطلب على اجراء فحص الكورونا. و ستقوم اللجنة بتأمين الممرضين لأخذ العينات و المستلزمات الطبية عبر الصليب الاحمر اللبناني. ودعت ابناء البلدة المخالطين لاحد الحالات المصابة تعبئة الاستمارة عبر الرابط ادناه و سيتم الاتصال بمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاحقا لتحديد موعد اخذ العينات. كما و تذكر اللجنة بضرورة التزام الحجر 14 يوما لأي حالة مخالطة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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