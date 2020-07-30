لبنان | اقفال محطة محروقات في المتن بالشمع الاحمر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، اقفلت مديرية حماية المستهلك محطة محروقات في منطقة المتن بالشمع الاحمر بمؤزارة قوى امن الدولة وباشارة من القضاء المختص. وذلك بعد تنظيم محضر ضبط لصاحبها وذلك بسبب احتكار مادة المازوت وبيعها في السوق السوداء باسعار تتجاوز السعر الرسمي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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