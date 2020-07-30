لبنان | دياب معايداً اللبنانيين: سنعبر نحو فجر جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد الرئيس حسان دياب على حسابه على “تويتر” معايدا اللبنانيين بعيد الاضحى قائلا :”تزدحم الأفكار في عيد الأضحى المبارك. تراكمات خلقت ظروفاً صعبة، سرقت فرحة العيد إلى نفق مظلم. لكن بصلابة اللبنانيين، وقوة إرادتهم، سنعبر نحو فجر جديد لعيد يعود بالتجديد الذي لا تخطف فرحته الأزمات.أضحى مبارك”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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