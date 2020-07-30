- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه:
“عطفا على الكتاب الموجه من وزير الاقتصاد والتجارة إلى وزير الطاقة والمياه، تواصلت بعض الشركات النفطية مع الوزارة، حيث تبين أن هذه الشركات كانت ترسل عبر بريد إلكتروني مختلف عن البريد المعتمد بيانات بتوزيعاتها النفطية لا تتطابق مع النموذج المعتمد بموجب القرار المشترك رقم 2/أ.ت/م وقد تعهدت هذه الشركات بارسال البيانات المطلوبة بالتطابق مع احكام القرار المذكور على البريد المعتمد. وعليه، أعطيت هذه الشركات مهلة لتعديل البيانات وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على البريد الإلكتروني [email protected] في مهلة اقصاها نهار الثلاثاء الموافق فيه 4 آب 2020”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الاقتصاد تعطي شركات النفط مهلة لتعديل بياناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.