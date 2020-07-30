لبنان | بلدية الريحان: حالة كورونا في البلدة

أعلنت بلدية الريحان عن “وجود حالة كورونا في البلدة”، لافتة إلى أنها “ستتعاطى بشفافية في ملف كورونا”، وقالت: “في التفاصيل أن السيدة ف. ك. موظفة في شركة أوجيرو انتقلت إليها العدوى بفيروس كورونا من إحدى زميلاتها في الشركة. وعلى الأثر، طلبت الشركة إجراء فحص pcr لجميع الموظفين والعاملين في مركزها الرئيسي ببئر حسن. وعند مراجعة المختبر، الذي اجرت فيه الفحص هاتفيا لاكثر من مرة، تبلغت منه بأن نتيجتها سلبية، ولو كانت إيجابية لكانوا بلغوكي على الفور، ليتبين بعد يومين عند طلب النتيجة خطيا أنها إيجابية”.

وأضافت: “في ما بعد، علمنا أن السيدة ف. ك. كانت حضرت حفل زفاف عند أحد الأقرباء في البلدة، حيث صافحت وقبلت عددا كبيرا من الموجودين فيه. وبناء عليه، نطلب من جميع الذين خالطوها الاتصال على الرقم 03039702 لتسجيل أسمائهم من أجل حجز فحص pcr لجميع المخالطين، وذلك صباح السبت عند التاسعة والنصف في مستشفى جزين الحكومي على أن يبقوا في الحجر حتى صدور النتيجة”.