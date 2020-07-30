لبنان | القاضي الخوري أشار برفع الختم عن السان جورج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الأوراق و المستندات التي أبرزها الوكيل القانوني لمالك مسبح السان جورج خلال حضوره اليوم الخميس 30 الجاري الى قصر العدل في بيروت. لا سيما تلك المقدمة أمام مجلس شورى الدولة على مفرزة الشواطىء في بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي ، وأعطى إشارته بفك ختم الشمع الأحمر.

كما جرى أخذ إفادة الوكيل القانوني، على أن تتابع الإجراءات القضائية لاستيفاء أمر التحصيل الحاضر بعد تمنع مالك المنتجع من الحضور أمام مفرزة الشواطىء، ما استلزم أخذ التدبير بالختم بالشمع الاحمر لحين الحضور، وبناء على ما تقدم تمت إعادة فتح المسبح . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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