لبنان | بيان من وزير الداخلية بشأن الأعراس يومي الثلاثاء والاربعاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الآتي: “عطفاً على القرار السابق المتعلق بالتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تشير وزارة الداخلية الى انه يسمح بإقامة حفلات الزفاف المقررة مسبقاً وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء في ٤ و ٥ /٨ / ٢٠٢٠، مع التشدد التام والتقيّد بالتدابير الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي ونسبة إشغال لا تتعدى ال ٥٠٪؜ من القدرة الاستيعابية للمكان.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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