لبنان | خلية الأزمة في القبيات: حالة ايجابية لممرضة تعمل في بيروت

اعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان، انه “تبين حصول حالة ايجابية لكوفيد-19 عند السيدة سيلفانا محفوض (أرملة المرحوم رياض مخايل من القطلبة)، وهي ممرضة من عندقت متزوجة من القبيات، واصيبت بالفيروس أثناء قيامها بواجبها الانساني تجاه المرضى في المستشفى في بيروت حيث تعمل. ندعو لها بالشفاء العاجل ولأقربائها بنتائج سلبية لفحص الكورونا”.

اضافت: “بعيدا عن التشهير، يأتي هذا البيان كدعوة لأخذ الحيطة والحذر من قبل كل من التقى بها، خاصة وأنه حصلت مناسبة اجتماعية لا بد أن يكون قد حصل فيها اختلاط. لذا، وللاطمئنان، ترى خلية الأزمة أنه من الضروري إجراء فحص الPCR عند من هم في دائرة الشك، وعليه نطلب من كل من خالط المصابة من قريب أو بعيد، الاتصال بالدكتور أمين ابراهيم على رقمه:03 380 482”.

واشارت الى ان “تصرف الأقرباء والأصحاب المخالطين الواعي والمسؤول هو طريقنا لحؤول دون انتشار الفيروس في القبيات وفي عندقت”.

وختمت: “كما اننا وبالتنسيق مع خلية الأزمة في عندقت، إذ نقف إلى جانب السيدة سيلفانا التي ضحت بصحتها من أجل صحة الآخرين، كما نقف إلى جانب عائلتها وأصدقائها، نطلب من ابناء البلدتين الابتعاد عن مناسبات الاختلاط والاكتظاظ والتقيد بتدابير الوقاية المتبعة”.