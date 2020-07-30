لبنان | وزارة الصحة اعلنت نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، “نتائج الدفعة الثانية والأخيرة من نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 28/7/2020؛ وأظهرت النتائج وجود حالتين إيجابيتين (2) وجاءت النتائج على الشكل التالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جمبعها سلبية).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة واحدة ايجابية)”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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