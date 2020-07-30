لبنان | بلدية الزرارية: حالة ايجابية لا تزال تخضع للحجر ولمراقبتنا

ولفتت إلى أن “بعض المخالطين لإحدى المصابات جاءت نتائجه سلبية أيضا. وتم تبليغ الجميع المصابين والمخالطين بالاستمرار في الحجر للتأكد من النتائج النهائية”.

وأكدت “للأهالي أنه من منطلق المسؤولية القانونية والشرعية فإن التزام الإجراءات الصحية والوقاية أمر ضروري، خصوصا أن أعداد الاصابات تتزايد يوما بعد يوم، وأن هذا الوباء يستفحل بشكل لا تستطيع الدولة بكل أجهزتها السيطرة عليه، الأمر الذي يحتم على كل مواطن ممارسة مسؤوليته القانونية والاخلاقية والانسانية عبر التزام كل التدابير والإجراءات الوقائية، لا سيما وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتوقف عن إحياء كل المناسبات ذات الطابع الاجتماعي”.

وهنأت الأهالي بحلول عيد الأضحى، متمنية “تبدل الظروف الحالية وأن ترفع هذه الغمة”، معتذرة عن “إقامة صلاة العيد بسبب الظروف الحالية وبعد التشاور مع إمام البلدة الشيخ حسين بغدادي”.