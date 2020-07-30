كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشكر رئيس حمعية التعاون نهاد الكك “الاتحاد على هذه المبادرة، وكل من يساهم في التخفيف من وطأة الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفقراء والمحتاجين هذه الايام”، ودعا “جميع المؤسسات الخيرية والاجتماعية الى توحيد الجهود عبر داتا معلومات مشتركة، لتشمل المساعدات اكبر عدد من المحتاجين، ولتخطي هذه الازمة التي يمر بها لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اتحاد الجمعيات الاغاثية URDA توزع حصصا غذائية ل 150 عائلة في فنيدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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