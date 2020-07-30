كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اضاف: ” عيد الأضحى هو دعوة لنا الى التضامن والتعاون والتضحية، لنعمل معا يدا بيد، لنواجه الأزمات المأساوية التي نعيشها وبخاصة الإقتصادية منها. ان التحدي الذي يواجهنا هو ثقافة الإنفتاح وقبول الآخر، فلنحول حياتنا الى مسيرة محبة وتضامن”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المطران درويش مهنئا بالأضحى: فلنحول حياتنا الى مسيرة محبة وتضامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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