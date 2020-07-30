لبنان | الجامعة اللبنانية:حققنا تقدما على المستوى العالمي في مؤشر التواجد على الانترنت

تعلن اليوم عن النتائج التي حققتها بحسب مؤشرات “ويبومتريكس”، فاستنادا إلى مؤشرات تحليل الأداء (WeboMetrics Ranking Analysis 2017 – 2020)، حافظت الجامعة في النصف الثاني من العام 2020 على المرتبة الثالثة على صعيد لبنان من حيث نشاطها على شبكة الإنترنت عبر مواقعها الإلكترونية وحضورها في منصات البحث.

وفي المقابل، حققت تقدما في مرتبتها العامة على المستوى العالمي، حيث تقدمت 540 درجة من العام 2017 إلى العام 2020، وكذلك على المستوى الإقليمي، بعد أن كانت في المرتبة 42 في العام 2017، لتبلغ المرتبة 30 هذا العام”.

اضاف البيان: “بحسب أحدث معايير التقييم والتصنيف، التي شملت أكثر من ثلاثين مؤسسة تعليم عال في لبنان وأكثر من عشرين ألف مؤسسة في العالم، وصدرت نتائجها في تموز 2020، فإن الجامعة اللبنانية تمكنت من منافسة الجامعات الأخرى من خلال تفعيل مواقعها وصفحاتها الإلكترونية وعدد زوار تلك المواقع.

Advertisements

إضافة إلى جودة أبحاثها التي بدأت تحظى بفهرسة جيدة في محركات البحث وباستشهادات في المجلات البحثية العالمية، فحققت نتيجة باهرة من حيث مؤشر التواجد إذ احتلت المرتبة الخامسة والخمسين عالميا فيها والمرتبة الرابعة إقليميا والمرتبة الأولى لبنانيا”.

وفي ما يلي نبذة عن النتائج التي حققتها الجامعة اللبنانية بحسب المؤشرات الأربعة التي تستند إليها “ويبومتركس”:

– مؤشر التواجد (Presence Indicator): تقدمت الجامعة اللبنانية في هذا المؤشر، فحققت المرتبة الأولى لبنانيا والرابعة عربيا والخامسة والخمسين عالميا، وهذا لأن صفحات الويب التابعة لها حصلت على المزيد من الفهرسة في محركات البحث العالمية.

– مؤشر التأثير (Impact Indicator): تقدمت الجامعة عالميا لهذا العام في هذا المؤشر 361 درجة، لأن صفحة الويب التابعة لها تلقت المزيد من الروابط الخارجية وتضاعفت دعاية الجامعة بشكل أكبر على الويب وتم تضمين رابط الجامعة في منتديات دولية وبوابات خارجية.

– مؤشر الانفتاح (Openess Indicator): تقدمت الجامعة اللبنانية في هذا المؤشر 166 درجة هذا العام، وذلك بعد نشر الأساتذة المزيد من الأوراق البحثية وتوفير إمكانية الوصول إلى المنشورات.

-مؤشر التميز (Excellence Indicator): تقدمت الجامعة في هذا المؤشر 151 درجة عن العام الماضي، لأن منشوراتها ذات الجودة باتت متوافرة في (Scopus) و (ISI Web of Knowledge)”.

وختم البيان: “ما سبق يعني أن الجامعة لا تزال بحاجة إلى التركيز على تحسين المؤشرين الأخيرين من أجل إحراز نتائج أفضل في المستقبل. أما لمن يرغب في الاستزادة، فنحيله إلى الروابط الآتية العائدة إلى موقع “ويبومتركس”:

World: http://www.webometrics.info/en/world

Arab: http://www.webometrics.info/en/aw

Lebanon:http://www.webometrics.info/en/aw/Lebanon”.