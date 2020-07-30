لبنان | مصلحة حماية المستهلك تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الاوزاعي

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حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تبين وجود تزوير في الأسماء التجارية لبعض المواد فتم تنظيم محاضر ضبط بالمخالفات من قبل مصلحة حماية المستهلك.

وبعد مراجعة النيابة العامة تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وختم المحلين بالشمع الأحمربحسب بيان عن الأمن العام.