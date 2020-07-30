لبنان | مصلحة حماية المستهلك تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الاوزاعي

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حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تبين وجود تزوير في الأسماء التجارية لبعض المواد فتم تنظيم محاضر ضبط بالمخالفات من قبل مصلحة حماية المستهلك.
وبعد مراجعة النيابة العامة تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وختم المحلين بالشمع الأحمربحسب بيان عن الأمن العام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.