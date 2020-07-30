كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بالدولار (Fresh Money)، لما في ذلك من مخالفة فاضحة لنص التعميم رقم 150 الصادر عن مصرف لبنان بشأن سحب الأموال من دون تكبد فوائد وعمولات إضافية أو وضع أي قيود عليها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | متحدون: المحامي عليق تقدم بدعوى قضائية ضد بنك لبنان والمهجر لاقتطاع نسبة من الأموال المحولة من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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