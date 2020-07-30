لبنان | المصارف تبادر تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وانهت مديرية انظمة الدفع في مصرف لبنان عملها وحولت مجموع الرواتب والاجور للمتقاعدين الى حسابات المصارف لدى مصرف لبنان عند الساعة الحادية عشر والنصف وتم ابلاغ المصارف بذلك، وقد بادرت المصارف تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين.

وبحسب بيان مصرف لبنان، فقد تم ذلك رغم الاقفال التام الناتج عن انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان ان عدم دفع رواتب المتقاعدين امس ناتج عن عطل تقني لدى وزارة المالي