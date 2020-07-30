لبنان | المصارف تبادر تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين

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وانهت مديرية انظمة الدفع في مصرف لبنان عملها وحولت مجموع الرواتب والاجور للمتقاعدين الى حسابات المصارف لدى مصرف لبنان عند الساعة الحادية عشر والنصف وتم ابلاغ المصارف بذلك، وقد بادرت المصارف تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين.
وبحسب بيان مصرف لبنان، فقد تم ذلك رغم الاقفال التام الناتج عن انتشار فيروس كورونا.
وذكر البيان ان عدم دفع رواتب المتقاعدين امس ناتج عن عطل تقني لدى وزارة المالي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.