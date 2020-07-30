لبنان | ايطاليا تساهم في نداء الطوارئ لاستجابة الأونروا للأزمة السورية في لبنان بمليون يورو

وسيمكن هذا التمويل الجديد الأونروا من الاستمرار في تقديم الدعم للرعاية الصحية والمساعدة النقدية للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة في لبنان. وسيدعم الاستشفاء لأكثر من 380 لاجئا من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ومساعدات نقدية متعددة الأغراض لحوالي 2,450 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان”.

كوردوني

وقال كوردوني: “أود أن أعرب عن امتناني العميق لحكومة إيطاليا على دعمها الذي سيمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان في الوقت الذي نقوم فيه بتلبية احتياجاتهم الفورية استجابة لأزمة كوفيد-19. لقد أحدثت مساهمات إيطاليا فرقا كبيرا في حياة الآلاف من لاجئي فلسطين الذين ساءت ظروفهم المعيشية بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمات الاقتصادية في لبنان”.

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بومباردييري

من جهتها، شددت بومباردييري على “أهمية خدمات الأونروا في لبنان” وقالت: “إن إيطاليا تعترف بالجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لاستضافة اللاجئين الذين هم من الفئات الأكثر ضعفا، وستواصل دعم مساعيها في ذلك، من خلال الاتفاقية التي وقعناها، تؤكد إيطاليا التزامها بمواصلة الإجراءات الجديرة بالثناء التي تقوم بها الأونروا في البلد، وكذلك في سياق حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19. هذه المقاربة تضع الأشخاص الأكثر ضعفا في صلب سياسة المساعدات الإيطالية”.

اضافت: “لطالما كانت حكومة إيطاليا من أكثر المانحين الذين يمكن الاتكال عليهم للوكالة. بين عامي 2017 – 2019، تلقت الأونروا 5.25 مليون يورو من إيطاليا لدعم مساعدات الوكالة للاجئي فلسطين في لبنان، فضلا عن مساهمتها في إعادة بناء مخيم نهر البارد للاجئين. ولا يزال مشروع إعادة الإعمار الجاري في المخيم يتطلب تمويلا بقيمة 51 مليون دولار أميركي حتى يكتمل”.

بروتشيزي

وقالت دوناتيلا بروتشيزي مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في لبنان: “لقد كان دعم الأونروا دائما أحد الأنشطة الأساسية للوكالة الإيطالية للتعاون. في السنوات القليلة الماضية، قررنا دعم الرعاية والمساعدة الصحية المنقذة لحياة آلاف اللاجئين الفلسطينيين النازحين جراء الحرب الأهلية في سوريا. هذا الخيار يتماشى مع التزامنا بأن نكون دائما بجانب الأشخاص الأكثر حاجة”.