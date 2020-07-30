لبنان | بلدية كوسبا: اصابتان فقط في البلدة وغير ذلك عار عن الصحة

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واشارت الى ان “عددا كبيرا من أفراد الأسرة والمخالطين أجروا امس فحوصات ونتائجها سلبية، والكل ملتزم الحجر المنزلي، وسيستمر اجراء فحوص ال-“PCR” اليوم، وسنعلمكم بصدور النتائج”.
وشددت البلدية على أن “كل المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المكتوبة مجرد أخبار وروايات تتناقل، والمعلومات الأكيدة هي التي تنشرها البلدية في بياناتها المكتوبة”، متمنية على “جميع أبناء البلدة التقيد بإرشادات السلامة العامة من ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي”.
وأشارت الى ان “وزارة الصحة العامة ذكرت في جدولها اليومي بتاريخ 27/7/2020 أن هناك حالة كورونا واحدة في كوسبا، وانه صدرت اليوم نتيجة فحص الPCR الثاني للشاب أ.ح.ي،. وكان اجرى فحصان في مختبرين مختلفين وجاءت نتيجتهما سلبية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.