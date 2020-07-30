لبنان | محافظ بيروت دعا الى وقف استقبال المواطنين في مراكز البلدية

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وجاء في بيان وزعته دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: “إن محافظ بيروت، وحرصا منه على صحة المواطنين والعاملين في بلدية بيروت وبسبب الوضع المستجد وتجنبا لإلتقاط عدوى الكورونا، يعلن بصورة موقتة، ولحين إحتواء هذا الوباء، وقف إستقبال أصحاب العلاقة ، في مراكز البلدية للمراجعة بعاملاتهم بحيث يمكنهم الإستعلام عن مصيرها عبر الهاتف وقد أوعزنا إلى جميع الموظفين إعطاء ذلك الأولوية”.
وفي المقابل، هنأ عبود اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الأضحى المبارك.
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