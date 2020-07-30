لبنان | الهلال الأحمر الاماراتي يطلق حملة مشروع الأضاحي في لبنان

وسيستفيد من الحملة 7200 شخص من اللبنانيين والسوريين في مناطق عكار وبيروت وجبل لبنان (الجيه) وصولا إلى حاصبيا، حيث ستتولى هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية في الجمهورية اللبنانية الاشراف الميداني على الحملة كشريك استراتيجي.

ويأتي هذا المشروع الذي ينفذ بشكل سنوي وتشرف عليه ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية في سفارة الدولة في لبنان بهدف مساعدة الآلاف من العائلات المحتاجة انسجاما مع التعاليم والمبادىء السمحة التي تتبناها دولة الامارات وضمن الخطط الانسانية التي تطلقها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي، بما يعكس أهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والتواصل والتعاون وترسيخ قيم العطاء والخير، خصوصا أن هذه المساعدات تستهدف الشرائح الضعيفة، لا سيما الاطفال والأرامل وأصحاب الهمم”.