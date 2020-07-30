- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
مع الإشارة ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة بالشركات غير الملتزمة واحالتها الى القضاء.
نص الكتاب
وجاء في الكتاب لائحة بالشركات النفطية وموزعي النفط الذين التزموا بالقرار ليتم تسليهما مادة المازوت تنفيذا لأحكام القرار، وذلك بعدما جالت مديرية حماية المستهلك للتدقيق والتحقيق بتسليمات وتوزيع مادة المازوت من قبل الشركات النفطية الى زبائنها.
اسماء الشركات الملتزمة بالقرار:
Liquigas, Petro One, Kabalan Gim Co ، بو رزق للبترول، Coral، Speed، OJM، Petro Star، Wardieh، APEC، عكاوي، يمين للتجارة والمحروقات.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الوزير نعمة طلب بكتاب الى وزير الطاقة الامتناع عن تسليم مادتي النفط والمازوت للشركات غير الملتزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.