لبنان | الوزير نعمة طلب بكتاب الى وزير الطاقة الامتناع عن تسليم مادتي النفط والمازوت للشركات غير الملتزمة

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مع الإشارة ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كافة التدابير اللازمة بالشركات غير الملتزمة واحالتها الى القضاء.

نص الكتاب

وجاء في الكتاب لائحة بالشركات النفطية وموزعي النفط الذين التزموا بالقرار ليتم تسليهما مادة المازوت تنفيذا لأحكام القرار، وذلك بعدما جالت مديرية حماية المستهلك للتدقيق والتحقيق بتسليمات وتوزيع مادة المازوت من قبل الشركات النفطية الى زبائنها.

اسماء الشركات الملتزمة بالقرار:

Liquigas, Petro One, Kabalan Gim Co ، بو رزق للبترول، Coral، Speed، OJM، Petro Star، Wardieh، APEC، عكاوي، يمين للتجارة والمحروقات.