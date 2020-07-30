لبنان | إدارة المناقصات في التفتيش المركزي: تأجيل مزايدة استثمار في مطار بيروت الدولي

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“إن المدير العام لإدارة المناقصات، نظرا للظروف الراهنة، وبناء لكتابي المديرية العامة للطيران المدني الرقم 3763/2 والرقم 3966/2 تاريخ 30/7/2020، الواردين الى إدارة المناقصات بتاريخ 30/7/2020، يقرر:
المادة الأولى: تأجيل موعد كل من:
1- مزايدة استثمار ثلاثة فروع لمصرف عامل في لبنان وأجهزة الصراف الآلي في حرم مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، والتي كانت مقررة بتاريخ 5/8/2020.
2- مزايدة إشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والتي كانت مقررة بتاريخ 6/8/2020، الى تاريخ يحدد لاحقا.
المادة الثانية: تنشر هذه المذكرة على الموقع الرسمي الخاص بإدارة المناقصات وعلى لوحة الإعلانات وحيث تدعو الحاجة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.