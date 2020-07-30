كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعمل فريق من الصليب الأحمر على اسعاف اربعة منهم ميدانيا، فيما تم نقل الخامس الى المستشفى. وتسبب الانفجار باندلاع حريق داخل المعمل وتمدد الى الاحراج المحيطة وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته واخماده. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 5 جرحى إثر انفجار في معمل لتعبئة العطور في عين سعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.