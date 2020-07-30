لبنان | محافظ بيروت طلب وقف التجمعات لأشخاص يفترشون الأرض من جنسيات مختلفة

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وصدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، البيان الآتي:

“في إطار الكشف الدوري الذي تقوم به وحدات بلدية بيروت لا سيما لجنة الكورونا على أحياء العاصمة، تبين وجود أشخاص من جنسيات مختلفة يفترشون الأرض في بعض أحياء العاصمة دون توفر أدنى شروط الصحة العامة مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة سكان مدينة بيروت في ظل إنتشار الأمراض والأوبئة لا سيما فيروس covid – 19 بشكلٍ سريع.

وبناء عليه وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتابا للجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للصلاحية لوقف انتشار هذه الظاهرة”.