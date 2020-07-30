لبنان | وزني طلب من شركات الأموال المعتمدة النموذج ش1 تقديم التصريح السنوي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأصدر وزني إعلاما يطلب من جميع شركات الأموال التي تعتمد النموذج ش1 تقديم التصريح السنوي الكترونيا عبر النظام الضريبي الالكتروني من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb والدخول إلى الصفحة الضريبية وتحميل التصريح من قبل شركات الأموال التي تستخدم برنامج محاسبة ممكنن قادرا على تحويل المعلومات أو تعبئة نموذج التصريح مباشرة على النظام من قبل شركات الأموال التي لا يمكنها تحويل المعلومات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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