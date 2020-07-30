لبنان | إدارة الكوارث في عكار: 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك الحالات الايجابية قيد المعالجة: 35 وهي موزعة على البلدات التالية: خط البيترول (9)،فنيدق 6،عين الذهب 4،المحمرة 2، عكار العتيقة 2،التليل 1، الحوشب 1، الرامة 1،العمايير 1، برقايل 1، ذوق الحبالصة 1،ذوق الحصنية 1، رجم عيسى1،رحبة1، شان1،عرقا 1،كرم عصفور1. حالات الشفاء 86.

حالات الحجر المنزلي: 120 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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