لبنان | عون وقع مراسيم ترقية الضباط الجدد في الاسلاك العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويتوزع الضباط الجدد على الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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