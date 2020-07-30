لبنان | الرئيس دياب التقى وفداً فرنسياً: لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي

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ونوه دياب خلال لقائه وفدا من السفارة الفرنسية في بيروت ضم القائمة بأعمال السفارة سالينا غرونيت كاتالانو، المستشارة إيناس بن كريم، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية فرانسوا دو ريكولفي، في حضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب والسفير جبران صوفان، لمتابعة المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في بيروت “بالعلاقات اللبنانية الفرنسية العميقة والمتجذرة في التاريخ وفي القيم المشتركة”.

وأعرب عن “تطلع لبنان إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد الثنائي وعلى الصعيد الدولي ولا سيما في إطار المنظمات الدولية”.

وأكد أن “زيارة الوزير لورديان تأتي في سياق تلك العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين”.

وجددت القائمة بأعمال السفارة الفرنسية اهتمام بلادها بمساعدة لبنان وتقديم الدعم له.