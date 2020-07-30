لبنان | اجتماع في اتحاد بلديات الهرمل لتعزيز الاجراءات لمواجهة الوباء

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تخلل الاجتماع ضرورة تعزيز الإجراءات على صعيد القضاء لمواجهة فيروس “كورونا”، خصوصا بعد التطورات الأخيرة والتى انتقل بعدها البلد إلى مرحلة الانتشار لهذا الوباء.

وتم التطرق بحسب بيان الاتحاد، الى “ضرورة تفعيل الاستعدادات من خلال تأمين مركز حجر، والعودة لتشديد الإجراءات، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وخصوصا خلال فترة الأعياد، والعمل على إعادة الحواجز إلى مداخل البلدات، والقرى لتعزيز المواجهة”.

وحضر النائب ايهاب حمادة، رئيس الاتحاد نصري الهق، ورؤساء بلديات الهرمل، مدير مستشفى البتول علي شاهين، رئيس رابطة مخاتير الهرمل، ممثلين عن الهيئة الصحية الإسلامية، وجمعية الرسالة الصحية.