لبنان | اتحاد تجار جبل لبنان دعا الى إعادة النظر بقرار الإقفال التام

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يأتي ذلك نظرا للأضرار الكارثية الذي سيلحقه هذا الاجراء بالقطاع التجاري الذي يعاني أصلا من أزمات حادة ظهرت بشكل واضح في الأشهر الأخيرة من خلال إقفال أعداد كبيرة من المؤسسات التجارية في حين أن ما تبقى منها يصارع من أجل البقاء”.

وأشار البيان الى أن “إقفال المؤسسات التجارية في فترة الأعياد المباركة وفي عز موسم الصيف يمنع عنها الحصول على جرعات من الأوكسيجين وهي ضرورية للغاية كي تقيها من شر الاختناق”.

وإذ شدد الاتحاد على “أهمية الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة المواطن وسلامة الوطن”، أكد أن “التجار هم أكثر الجهات التي تلتزم وتطبق مختلف الاجراءات والتدابير الوقائية والصحية التي تتخذها مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، معلنا أن “المؤسسات التجارية ستتشدد أكثر فأكثر في هذا الإطار في ظل الظروف الحالية”.

وهنأ “الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك”، متمنيا لهم “الخير ودوام الصحة وان تكون الأيام المقبلة أفضل بكثير على لبنان واللبنانيين”.