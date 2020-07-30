لبنان | المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عزل خطي اولي جمهور بسبب الصيانة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في البيان: “ستقوم المصلحة الوطنية لنهر الوطنية بقطع وعزل خطي اولي – جمهور 66 ك ف يومي السبت والأحد في 1 و2 /آب /2020 من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية على هذين الخطين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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