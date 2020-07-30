لبنان | الامن العام أشرف على توزيع المازوت في المناطق

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
“في إطار متابعة عمليات تسليم مادة المازوت وتوزيعها، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 29/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على تسلم شركات توزيع المحروقات مادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق.
بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /6.912.160/ ستة ملايين وتسعماية وإثني عشر ألفا ومئة وستين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء.
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